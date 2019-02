El pedido fue presentado el viernes pasado a última hora por la defensa de la ex presidenta ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que le va a preguntar al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en arribar a una conclusión en relación a las pericias en curso.

Beraldi pidió que el juicio no comience el 26 de febrero porque aún no concluyó una pericia ordenada sobre el TOF 2 para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en la causas que instruyó en primera instancia el juez Julián Ercolini.

Fuentes judiciales informaron que el TOF 2 le correrá vista del pedido a las querellas y al fiscal de juicio, Diego Luciani, para que opinen al respecto.

El Tribunal Oral Federal 2 podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir la pericia.