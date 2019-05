Las frases más destacadas de su discurso:

“La experiencia de leer un libro es maravillosa, pero escribirlo es impresionante”

“ Yo no creo en los neutrales. Para neutrales están los suizos, los argentino no somos neutrales. No soy neutral, nunca lo fui y no lo voy a hacer”.

“Lejos de plantear enfrentamientos o peleas, (el libro) es una interpelación a todos”

“Después de todo lo que hemos vivido, yo no creo en sociedades maravillosas o perfectas, creo que hay algo de reflejo de arriba y abajo”

“Tengo registro de muchas crisis, y yo sentía que tenía que contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban”

“Nos quieren presentar la realidad y la historia como hechos inconexos”

“Es imposible responder bien si no es entiende la magnitud y la profundidad de los problemas. Pero es importante conocer la información correcta”.

Discurso de Cristina Kirchner en la Feria del Libro

“El Gobierno tiene muchos más planes que los que tenía el ‘Gobierno de los choriplaneros’”.

“Tenés que entender que para tu empresa sea más grande y gane más plata, tienen que comer todos”.

“Es necesario un contrato social, pero creo que si tuviera que poner un título le pondría un ‘Contrato social de ciudadanía responsable’, porque involucra a todos. Al empresario ciudadano, un dirigente sindical, un intelectual, un operario”.

“Algunos se dieron cuenta que tenían que generar trabajo industrial para generar riqueza”.

“Quiero que este libro les sirva a los argentinos. Es un instrumento para discutir a partir de la experiencia”.