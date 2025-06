Máximo Kirchner calificó el 18 de junio como "Día de la Dignidad"

"Si se coartaran los derechos que la asisten, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno", expresaron los abogados de la expresidenta en un escrito presentado ante la Justicia.