Cristina Kirchner reflexionó sobre el pedido de asilo político de Rodríguez Simón

Con el título "De impunes y prófugos: o cuando se caen las máscaras", la expresidenta narró la innumerable cantidad de veces que ella misma, sus hijos y funcionarios de su gobierno fueron citados por el fuero federal en diversas causas y que nunca faltaron a una requisitoria.

"Fui citada a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, ya ni sé cuantas veces. Sí recuerdo con precisión que en el año 2019, justo el día de cumpleaños de Néstor, el 25 de febrero, fui citada a prestar ocho declaraciones indagatorias en un mismo día", recordó.

Embed De impunes y prófugos: o cuando se caen las máscaras. https://t.co/P4R35PDa3V — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2021

También acusó al gobierno de Juntos por el Cambio de perseguir judicialmente tanto a ella como a ex funcionarios peronistas. "A partir del año 2016, durante el gobierno macrista, se desató en la República Argentina una inédita persecución judicial en tiempos de democracia, con ribetes de cacería en algunos casos. Cientos de ex funcionarios y funcionarias de nuestros gobiernos fueron citados a prestar declaración indagatoria, decenas fueron procesados y otros encarcelados 'preventivamente'. De esta manera, la institución de la prisión preventiva, conceptualmente prevista para evitar la fuga del acusado, se utilizaba para encarcelar opositores", contó en su columna.

"Nunca -y cuando digo nunca, es nunca- ninguno de los dirigentes perseguidos, procesados o encarcelados injustamente hizo el más mínimo gesto de sustraerse a la acción, en muchos casos hasta ilegal, de ese Poder Judicial", recordó. Y señaló que siempre se dijo que "el kirchnerismo busca impunidad".

El pedido de "asilo político"

"Cuando anoche -continuó- , la pantalla del televisor me devolvía la imagen de la cara de Fabián Rodríguez Simón, alias 'Pepín', integrante de la ya célebre y mediática Mesa Judicial macrista -la misma que decidía procesamientos y encarcelamientos- junto a un título de pedido de 'asilo político' en Uruguay porque se sentía 'perseguido', me vinieron a la cabeza muchas imágenes", relató la ex jefa de Estado.

En ese sentido, recordó el regreso forzado del ex canciller Héctor Timerman "con un cáncer terminal e interrumpiendo su tratamiento, por la citación judicial de Bonadío. Las imágenes de los desfiles mediáticos de ex funcionarios esposados, enchalecados, encasquetados y en condiciones humillantes, sometidos a paseos frente a las cámaras de televisión de los medios hegemónicos que, con una ´inexplicable' premonición, siempre sabían a que hora y donde iban a suceder las cosas".

"Pepín", "apretador serial de jueces y empresarios"

"Fabián Rodríguez Simón, alias 'Pepín', diputado del Parlasur de Cambiemos, ex Director de YPF durante el macrismo, abogado de Mauricio Macri, apretador serial de jueces y empresarios, sólo había sido citado a prestar declaración indagatoria por una jueza y un fiscal, de los que podrá decirse cualquier cosa menos que sean kirchneristas, 'pide asilo político en Uruguay por persecución'. ¡Y dicen que somos nosotros los que “buscamos la impunidad”!, resaltó.

Eduardo Casal

La vicepresidenta también se refirió al procurador interino Eduardo Casal y su accionar, al que acusó de proteger al fiscal Stornelli pese a tener "procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función y seguir ejerciendo el cargo de fiscal".

Y pensar que son ellos, los y las de Juntos por el Cambio, quienes dicen que queremos poner un procurador sin respetar las instituciones y que somos nosotros los que “buscamos la impunidad”!

Conclusión

Por último, Cristina Kirchner concluyó: "Sinceramente, anoche frente al televisor, al ver la imagen de Fabián Rodríguez Simón, alias 'Pepín', pidiendo asilo político en Uruguay sólo porque lo llamaron a prestar declaración indagatoria, no sólo sentí estupor e indignación, sino la íntima convicción de que finalmente, más tarde o más temprano, las máscaras caen y aparece el verdadero rostro del macrismo: mentira, cinismo y la verdadera impunidad en Argentina, la de ellos".