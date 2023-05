Críticas a la Justicia y al FMI, "silencio" sobre candidatos / Por Candelaria de la Sota

"Son verdaderos mamarrachos", dijo la vicepresidenta refiriéndose a los miembros de la Corte contra quienes embistió duramente durante su discurso. Entre quienes aplaudían fervorosamente las afirmaciones de Cristina Kirchner estaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, su hijo Máximo, sus nietos Iván y Emilia y, un poco mas allá, Wado de Pedro y Sergio Massa.

Casi durante todo el discurso de Cristina lo que se vio a su lado fue la cara de Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo parado al lado de la vicepresidenta y el "plano corto" de las cámaras lo mostraba sonriente y aplaudiendo cada frase de la única oradora del acto.

En otros tramos del discurso, las cámaras enfocaban a los dos hombres cuyos nombres suenan fuerte para integrar una fórmula presidencial: Wado y Massa. El ministro del Interior tenía una expresión más relajada que el ministro de Economía, quien recibió a la vicepresidenta en sus oficinas antes de ir a la Plaza de Mayo, ya que ella no quiso pisar la Casa Rosada.

Una muestra más de la tensión que reina por estos días entre la vicepresidenta y el presidente, quien admitió que no fue invitado al acto, y a la hora en que comenzó el discurso de su compañera de fórmula bajaba del avión que lo trasladó a Chapadmalal con la compañía de un asistente que le llevaba la guitarra. Pasará el fin de semana allá en la residencia presidencial de veraneo.

"Todos saben las diferencias que he tenido y tengo, que no es necesario explicitarlas", dijo Cristina Kirchner sin apelar a ningún eufemismo pero sin nombrar a Alberto Fernández. Y agregó: "Quiero ser absolutamente sincera y decir las cosas de frente march. Lo dije un 20 de diciembre en La Plata, cuando dije que iba a haber crecimiento después de la pandemia, pero ojo cuiden los precios de la economía porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos. íY pasó que se lo están llevando 4 vivos!".

Sin embargo, la vicepresidenta buscó zanjar las diferencias y aclaró: "A pesar de los errores y de las diferencias, es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas, no tengo dudas".

Sergio Massa fue, tal vez, el más serio sobre el escenario. Por momentos con el ceño fruncido y por momentos con la mirada puesta en la multitud que estaba reunida en la Plaza de Mayo, tuvo que ensayar su mejor cara cuando Cristina Kirchner reclamó "dejar de lado el programa del FMI porque va a ser imposible cumplirlo". En ese momento el ministro de Economía mantuvo una expresión adusta, probablemente mientras pensaba cuáles son los próximos pasos que debe seguir en sus negociaciones con el Fondo para tratar de que las metas se flexibilicen y no caer en un incumplimiento.

Así pasó el acto del 25 de mayo en el que se esperaba que Cristina Kirchner bendijera al candidato del Frente de Todos. Sin embargo, no ocurrió. Y faltan poco menos de 30 días para el 24 de junio, cuando vencerá el plazo para inscribir las fórmulas de cara a las PASO y a las elecciones generales del 22 de octubre.