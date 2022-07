D´Alessandro pidió bajar la ley de imputabilidad a los 14 años

El funcionario sostuvo que se está "a los gritos pidiendo que discutamos una Ley Penal Juvenil. La Ley actual la dictó el genocida (Jorge Rafael) Videla y, como los menores no tienen consecuencias, hoy suceden dos cosas: o matan en un acto delictivo o mueren en un enfrentamiento".

Entrevistado en Animales Sueltos (América), el funcionario porteño dijo: "Nuestra Policía llegó a detener tres veces en el mismo día al mismo menor porque no se le generan antecedentes, no hay investigación y no tiene castigo por las acciones que hace. Entran y salen, son inimputables. Por eso es que decimos que ese menor hoy en día mata o muere en un enfrentamiento".

Según el ministro de la Ciudad, a los 14 años "una persona comprende perfectamente la criminalidad del acto. El Congreso se juntó a debatir la Ley de la mandioca pero no tiene tiempo de tratar una nueva Ley de reforma penal juvenil. No está la decisión política de sentarse y armar una mesa interdisciplinaria que incluya a Educación y Salud".

A modo de argumento, D'Alessandro mencionó que hoy en día "un pibe de 14 años que mata va a un instituto de menores, no le generan antecedentes y vuelve a la tutela de sus padres, que es el seno del foco delictivo del cual salió".

detenidos-por-intentar-robar-un-auto-en-ensenada-800x400jpeg.webp Los adolescentes menores de 16 años no pueden ser juzgados.

"En 2016 a un nene de ocho años le dieron un arma para que dispare. ¿Por qué? Porque son inimputables y las bandas delictivas, aprovechándose de esta situación, los instrumentalizan", ejemplificó.

El último caso que despertó la polémica

El 19 de julio se cumplió un mes del asesinato de Martín Mora Negretti, quien murió apuñalado tras discutir con chicos de 13 y 15 años que tiraban hielos desde un séptimo piso en la ciudad de Mar del Plata.

62b1945b6f611_900.jpg Martín Mora Negretti, asesinado en Mar del Plata.

Al principio de la investigación se detuvo a tres chicos entre 13 y 15 años, los cuales son inimputables, y una joven de 23 años, identificada como Marilyn Brisa Vera González.

Al día siguiente se detuvo a un sospechoso de 21 años, identificado como Julio César Bibbo: se trata del tío de los adolescentes implicados en el homicidio.

Luego del hecho Luis Mora, padre de Mora Negretti, pidió la baja de la edad de imputabilidad: "No me vengan a decir que los menores no son partícipes, mi hijo no murió de una puñalada, mi hijo tenía seis puñaladas. Y la instigadora de todo esto fue la basura de la novia -de Julio César Bibbo-, esa delincuente".

Durante la entrevista en radio Mitre, Mora reiteró que no va a parar hasta lograr que la sanción de esa ley. “Si tengo que ir a enfrentar a todos los diputados, lo voy a hacer. No me vengan con los tratados internacionales, la ley del menor, los derechos humanos. Y resulta que los menores delincuentes que están en la calle tienen derechos humanos y mi hijo, que está 3 metros bajo tierra, ¿no tiene?… Mi hijo no tiene derechos humanos, lo mataron por matar”, lamentó.