En declaraciones a Canal 12 de Córdoba, elexgobernador de Buenos Aires y quien fuera vicepresidente durante la gestión de Néstor Kirchner afirmó también que el camino es "cerrar la grieta, lograr un gran acuerdo nacional y un gobierno de unidad nacional".

Scioli sostuvo que cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires implementó un acuerdo de unidad y expresó que es el mecanismo necesario para llevar adelante una "agenda de desarrollo", por lo tanto "comparto muchas de las propuestas de Schiaretti y de Urtubey".

"Si gano voy a pedir que me ayuden", consideró, para luego asegurar que "se viene algo nuevo, algo distinto, gestión con acuerdos políticos que brinde más certidumbre". "La gente está angustiada, ya no hay más margen para el sufrimiento, no hay más margen para el ajuste, la gente la está pasando mal. El que tiene trabajo no le alcanza para llegar a fin de mes, la inflación golpea duro y hay episodios de inseguridad aberrantes que hay que combatir con toda decisión", completó el precandidato presidencial de lo que desde el miércoles pasó a llamarse Unión por la Patria y antes era el Frente de Todos.

Embed Quiero ser Presidente de la Argentina porque el país atraviesa un momento muy especial y la amenaza de la vuelta a los extremos no es el camino. Estoy convencido: democracia para siempre y desarrollo para siempre.



Que Argentina sea la mejor versión de sí misma.… pic.twitter.com/5PfI3iVgHG — Daniel Scioli (@danielscioli) June 15, 2023

Al referirse a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo, el embajador argentino en Brasil destacó la necesidad de que "sea la gente la que ordene las candidaturas". "Que quede claro que no soy títere de nadie. El candidato soy yo, Daniel Scioli. No dependo de otro espacio. No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión", apuntó.

Y, en otro tramo de la entrevista, añadió que está convencido de que con su propuesta electoral se viene "una Argentina más confiable, con más seguridad jurídica, con más inversiones, con más apoyo al campo y a la industria nacional". Luego, al referirse a Córdoba, expresó que es una provincia que admira y quiere por su "pujanza productiva, su identidad, su espíritu emprendedor, por ser una gran protagonista en la agenda bilateral con Brasil, y por estar siempre en las misiones comerciales".

El posible equipo de trabajo de Daniel Scioli

En una nota que dio para la radio Urbana Play este miércoles, Scioli adelantó cómo podría estar compuesto su Gabinete en caso de que sea el sucesor de Alberto Fernández. Allí, se habló de dos hombres que justamente fueron funcionarios durante el actual mandato: exministro de Producción, Matías Kulfas, y el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Al respecto, el precandidato presidencial expresó: “Yo tengo un estilo de trabajo que escucho a todos los especialistas y luego tomo yo la decisión. Mi eje central de gobierno será el desarrollo productivo y Matías (Kulfas) tiene una gran experiencia que cuando le tocó gestionar, él puso en marcha una reindustrialización del país que ahora estamos viendo los resultados”.

En esa línea, destacó: “Hablo con él (Kulfas), como hablo con Martin Guzmán. Todos aportan sus ideas y sus experiencias. Tengo una muy buena consideración de ellos”. Ante la posibilidad de que deje su cargo en la embajada en Brasil, el exgobernador bonaerense manifestó: “Yo todo lo hago con el sentido de la responsabilidad y cuando llegue el momento voy a tomar la decisión que deba tomar para dedicarme de lleno a este gran objetivo que es manejar los destinos del país”.