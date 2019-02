"Es una clara operación, no puedo decir más porque no sé”, sostuvo Stornelli en radio Mitre, donde afirmó que “esperaba hace tiempo” algo de este tipo y que “se demoraron los muchachos”. También manifestó que sabe quiénes son los responsables pero que no lo puede decir.

"Lo sé, pero no lo puedo decir, en su momento veremos cómo sigue esto”, dijo el fiscal y agregó que el tema no le inquieta, en declaraciones que brindó luego a Radio Metro.

Por otra parte, sostuvo que “conoce, por haber ido a la fiscalía a declarar algunas veces, por ejemplo en el tema del gas licuado” al abogado Marcelo D´Alessio, pero que “no es amigo ni mucho menos” y que “no puede hablar” en su nombre.

Embed

La nota periodística afirma que D'Alessio es un allegado al fiscal y reproduce un audio donde supuestamente el letrado afirma que “Stornelli va a querer una atención”, en referencia a una supuesta coima.

Los audios incluidos en la nota que denuncia al fiscal Stornelli de extorsión y haber recibido coimas

Según la denuncia, que Stornelli confirmó que está radicada en un juzgado de Dolores, D'Alessio le habría pedido 500.000 dólares al productor agropecuario Pedro Etchebest a cambio de que no se investigara su presunta participación en delitos mencionada por el arrepentido ex presidente de la ONCA, Juan Manuel Campillo.

ADEMÁS:

Manzanares declaró que Oyarbide manipuló pericia clave para sobreseer a los Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito

Campanillo, a su vez, había sindicado a Etchebest como recaudador "entre propietarios de campos de orientación ganadera a cambio de beneficios" de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

En tanto, Stornelli manifestó que “el denunciante es una persona que no conozco” pero que está seguro de que la operación está vinculada con apartarlo de la causa de los Cuadernos.

"Calculo que esto se hace con el objeto de ensuciar, dañar y embarrar la causa de los cuadernos”, avaluó el fiscal.

La denuncia completa y las presuntas pruebas contra Stornelli pueden leerse y verse en el sitio web de Horacio Verbitsky, "El Cohete a la Luna".