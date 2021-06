Diputados aprobó proyecto de ley de cupo laboral travesti trans

La iniciativa fue aprobada a la 1.20 de la madrugada tras un debate que se extendió durante tres horas y que luego sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones.

En el inicio del debate, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha (FDT), destacó: "Hoy estamos poniendo en el centro de la conversación política que no somos varón o mujer, que no somos lo que nuestros genitales nos obligan, que no somos la cárcel de un cuerpo".

"Esta Ley ataca al patriarcado, ataca el biologicismo. Estamos poniendo en agenda los mandatos biológicos y desmontando el binarismo", agregó Macha.

Por su parte, la diputada cordobesa Gabriela Estévez (FDT) expresó que "el propósito de esta Ley es que las travestis y mujeres trans puedan desarrollar sus proyectos de vida sin verse obligadas a migrar hacia las grandes ciudades para prostituirse, que los pibes trans no tengan que vivir sus identidades en la clandestinidad para acceder cuanto mucho a trabajos precarizados".

También en los medios de comunicación

En el mismo sentido, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que ya había aprobado el Senado y que promueve la "equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual" en los medios de comunicación audiovisual, y que contempla un cupo para personas trans del 1 por ciento.

La iniciativa establece un régimen de cumplimiento obligatorio para los medios de gestión pública e incentivos para que el sector privado adhiera, con beneficios en el acceso a la pauta oficial. Es decir, se premia a aquellos que demuestren avances en equidad de género.

La ley fue impulsada en Diputados por la mencionada Macha, y por la periodista y diputada Gisela Marziotta.