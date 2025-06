Se reconciliaron Javier Milei y Fátima Flórez

Después de la ruptura del primer mandatario con Yuyito González, el acercamiento entre ellos volvió a crecer y hoy son nuevamente pareja. Atrás quedaron los desencuentros y motivos que llevó a la imitadora y al economista a terminar con su relación, aunque nunca se conoció la verdadera razón de la ruptura.

Fue en Mujeres Argentinas, el programa de María Belén Ludueña en las mañanas de El 13, donde contaron la información. "El rumor lo tengo hace 2 días porque Fátima fue a cenar hace pocas horas a Olivos (la quinta) y estuvo con Karina (hermana de Javier) y otras personas....", contaron en el magazine.

"El mundo de la economía ya lo sabe. Y te dicen ´javo volvió con Fátima Flórez´. Fátima se escribe con karina. Y hacía un tiempo que se venía escribiendo con Javier Milei. Ella siempre contesta al toque pero ahora no lo está haciendo ante la consulta de si volvió con Javier", ampliaron en el ciclo periodístico.

EL HILO ROJO

2 meses atrás, en una nota para Infama, la propia Fátima reconoció que seguía manteniendo conversaciones en privado con Milei y que la buena onda entre ellos nunca se cortó, aunque el estuviese en pareja con Yuyito. "El que las hace, las paga y el de arriba ve todo", dijo la artista, en referencia a una supuesta "brujería" que habría existido para que se corte su vínculo amoroso con Javier.

"Con Javier terminamos bien porque soy buena gente y porque hablaría mal de nosotros bloquear o no hablar más", se sinceró Fátima, en ese entonces. Y, luego, volvió a arremeter contra González: "En su momento me pareció de zorra... pero ya está, pasó. Es una actitud de mujer con poca sororidad. Si alguien, de público conocimiento es una pareja, me parece que bebotear, toquetear, meter mano no en los muñecos de madera, sino en los 'muñecos de carne' es un montón".