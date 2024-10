Doble paro de transporte: qué servicios estarán afectados cada uno de los días

La primera de las dos protestas afectará el servicios de trenes, ya que el gremio de los maquinistas de La Fraternidad, a cargo de Omar Maturano, es uno de los impulsores principales del paro. También habrá cese de actividades en todas las líneas del subte porteño, debido a que los metrodelegados se sumaron a la Mesa Nacional del Transporte.

A su vez, cinco de los ocho gremios aeronáuticos más importantes del sector se plegarán al reclamo. No habrá vuelos de Aerolíneas Argentinas y podrían registrarse demoras y complicaciones con el resto de las líneas aéreas, en las que no hay fuerte presencia sindical. Según trascendió en las últimas horas, las compañías comenzaron a reprogramar sus vuelos ante la posibilidad de no contar con atención en tierra, ya que Intercargo adherirá a la medida de fuerza.

Otro de los servicios afectados será el de camiones de carga y transporte de mercancías -encabezado por Pablo y Hugo Moyano-, al igual que las actividades portuarias, marítimas y de los astilleros. Así las cosas, estarán paralizados los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Rosario, lo que complicará el comercio exterior.

Trenes en Constitución.jpg El miércoles no habrá servicio de trenes por el paro de 24 horas.

En cuanto a los taxis, se plegarán los sindicatos de Peones, liderado por Jorge García, y el de Conductores, a cargo de José Ibarra. Habrá, sin embargo, servicio de los propietarios de los taxis.

La Mesa Nacional del Transporte convocó al paro del miércoles contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza".

Un día después, será el paro de los colectiveros de corta distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ¿Por qué la UTA decidió no adherir a la huelga del miércoles? “No podemos quedar cautivos del moyanismo”, explicó una de las fuentes del sindicato conducido por Roberto Fernández.

colectivos.jpg Los colectiveros del AMBA llevarán a cabo una huelga este jueves.

La UTA tenía vigente una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo que le impedía realizar medidas de fuerza hasta este martes, por lo que legalmente podría haberse adherido al paro del resto de las ramas del transporte. Finalmente, el gremio mantuvo este lunes un encuentro con las cámaras del sector, pero no hubo acuerdo.

Los representantes de los colectiveros habían solicitado un salario básico para agosto de $1.160.000, con aumentos progresivos hasta llegar a $1.322.136 en diciembre. Según el sindicato, las empresas de transporte no presentaron ningún ofrecimiento.

Así, los usuarios de transporte público verán afectados los servicios por dos días consecutivos.