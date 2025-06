Otro audio de Cristina: "El modelo económico actual se encuentra al borde del colapso"

En un audio que mandó a al Congreso nacional del gremio La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, ligado al kirchnerismo, Fernández de Kirchner aseguró que “el modelo económico actual en Argentina es insostenible y se encuentra al borde del colapso”, y por eso la metieron presa.

“Precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo”, avisó sobre la política económica de Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo.

En su discurso a los más de mil delegados y 140 congresales de las 53 seccionales presentes, la exmandataria sostuvo que “este modelo económico se cae”. E insistió en que las señales de la crisis son “más que contundentes” y que la inviabilidad del modelo no responde a una cuestión ideológica o política, sino a “simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo”.

Uno de los apuntados fue Caputo, de quien dijo que en las últimas horas “no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país”. Esto en referencia a que la Argentina no fue incluida en la lista de países con posibilidades de ser reclasificados para dejar atrás la zona de alto riesgo creada por la firma MSCI (Morgan Stanley Capital International).

La exvicepresidenta alertó sobre la imposibilidad del gobierno de renovar la totalidad de la deuda en pesos, una situación que, según ella, agrava la falta de dólares en el país. “No pudo renovar la totalidad de la deuda en pesos, tal como lo venía haciendo. Y no solo eso, sino que por el 58% que pudo rollovear, tuvo que pagar tasa positiva, o sea, tasa por arriba de la inflación”, detalló. Y sumó a este diagnóstico el déficit de la cuenta corriente en el último trimestre, que ascendió a “más de 5.000 millones de dólares”, cifra que atribuyó principalmente a importaciones, salida de argentinos al exterior y pagos de deuda.

Convencida de que la macroeconomía “no cierra por ningún lado”, Cristina insistió: “Y con la micro, ¿cómo andamos? Y, bueno, si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social. Esa micro cierra todavía mucho menos, muchísimo menos y muy trágicamente menos. Más de 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes. Y se están endeudando cada vez más, pero no para viajar. No se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer”.