Una declaración de Pichetto al diario Clarín en la que acusó al premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz de estar pago por el gobierno nacional y decir "pavadas" fue el detonante. Es que días pasados, Stiglitz tildó de "milagro económico" a la gestión del presidente Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán.

Fue esto lo que provocó una airado reproche de Espert, quien en su cuenta de la citada red social le recordó al exsenador K: "Qué tipo inmundo sos Miguel Pichetto. Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías".

Horas después, llegó la respuesta del excandidato a vicepresidente de Juntos en las elecciones de 2019: "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados".

¿De dónde viene esa afrenta? Le recuerda al flamante diputado de Avanza Libertad una revelación de mayo 2021 en la que el empresario Federico 'Fred' Machado fue detenido por estar acusado por la Justicia de Estados Unidos, acusado de integrar una banda narco; Machado habría tenido cercanía con la campaña electoral de 2019, en la que Espert se candidateó a presidente.

Oportunamente, desde el entorno del economista habían acusado a Juntos por el Cambio de armar una operación política y se limitaron a aclarar que el vínculo entre Espert y Machado se dio a través del préstamo de un avión para viajar a Río Negro, en abril de 2019, en la previa a la campaña política, en la presentación del libro “La sociedad cómplice”.

Pero la cosa no quedó ahí, hubo espacio para un nuevo round y el calvo legislador espetó: "Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordás? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA..."

"El cruce con Pichetto es anecdótico", sostuvo horas más tarde Espert en la misma red social, con intención de bajarle el tono a un ida y vuelta escandaloso pero que no quedó simplemente en eso.