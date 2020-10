Las provincias a las que se refirió el presidente son Santa Fe, Chubut, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán. “Desde el día en que venza la cuarentena, vamos a seguir como estamos durante 14 días más en las mismas condiciones que estamos ahora. Es aislamiento para unos y distanciamiento social para otros”.

En tanto, a partir del lunes estarán bajo la modalidad de Distanciamiento Social, Preventivo y Olbigatorio (DISPO) las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Jujuy, La Pampa y San Juan.

Extremar los cuidados

Fernández pidió "extremar los cuidados" ante la pandemia de coronavirus, ya que "el virus no diferencia ni ideologías políticas, ni clases sociales ni edades".

"Todos queremos que exista verano, para eso es muy importante que nos cuidemos hoy y minimizar el problema hoy", subrayó el jefe de Estado.

"A la situación le ponemos el pecho y nos ponemos de pie. Vamos a hacerlo una vez más, trabajando codo a codo vamos a superar la pandemia. Tengamos mucha confianza en nosotros", apuntó.

El Presidente reiteró que las actuales medidas de restricción sanitaria "no son una cuarentena, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento social para otros y de a poco vamos abriendo actividades".

"No nos dejemos confundir y entendemos la gravedad de la situación". No se trata de restringir libertades si no de cuidarnos. Lo hecho en el AMBA , con la reapertura paulativa de actividades puede servir como modelo para el resto del país", destacó.