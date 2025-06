El nuevo amor de Alexander Caniggia

La joven en cuestión se llama Ivana Capialbi, tiene 29 años, que al igual que el hijo de Mariana y Claudio Paul, le gusta tener una vida de lujos. Ivi vende productos de estética que promociona a través de sus redes sociales.

Alexander e Ivana fueron vistos comiendo juntos en distintos restaurantes exclusivos de la zona de Costanera y Puerto Madero, mientras que el fin de semana lo pasaron en la Estancia La Candelaria, un campo muy top de la ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires.

Quién es Ivana Capialbi, el nuevo amor de Alex Caniggia

"Domingo en Familia, mejor imposible" escribió sobre una de las varias fotografías que subió el influencer, que esta vez puso sus ojos en una mujer acostumbrada a los lujos, algo que suele mostrar en sus redes sociales a traves de posteos en donde muestra sus carteras de marcas internacionales como Hermès, Chanel y Louis Vuitton, acompañadas por relojes Rolex, joyas vistosas y manicuras con diseños elaborados

La joven de 29 años es la cara visible de VicaDesign, un emprendimiento que ofrece objetos de decoración con una estética centrada en los símbolos del dinero y el poder y que en su tienda online y perfil de Instagram se pueden ver cuadros de gran formato con billetes de 100 dólares, el personaje del Monopoly cargando bolsas de oro o la icónica frase de la película "Scarface": “The world is yours”.