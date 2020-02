El Banco Central bajó a 55% las tasas para las tarjetas de crédito

La medida fue acompañada con la reducción de 4 puntos de la tasa de política monetaria que el Central instrumenta a través de las Letras de Liquidez (Leliq), que pasó del 44% al 40% anual, y que comenzará a regir a partir de la próxima licitación, el 20 de febrero.

"La decisión fue adoptada en base a la desaceleración registrada en la tasa de inflación y las perspectivas de continuidad de dicha tendencia", informó la autoridad monetaria en un comunicado.

Y agregó: "El directorio del BCRA considera que tasas de interés excesivamente elevadas pueden demorar la recuperación de la actividad económica".

La medida del Central fue convalidada por el Banco Nación, que hoy hará efectiva una baja en su tasa nominal anual (tna) para el uso de tarjetas de crédito del 67% hasta el 49,5%, luego de la reunión de directorio, confirmaron desde el Nación.

El Directorio de la autoridad monetaria también congeló por 180 días las comisiones o cargos que cobran por los diferentes servicios, tras comprobar que las entidades habían vuelto a enviar en las últimas semanas avisos a sus clientes anunciando nuevos incrementos que comenzarían a regir desde marzo.

La decisión de avanzar en un tope a la tasa de tarjetas estuvo directamente relacionada con el pedido del presidente Alberto Fernández. La apuesta oficial es que en marzo las familias tengan la posibilidad de financiar parte de esos consumos a menor costo, un aliciente con el que -confían- se animen a gastar.

En tanto, en el Congreso recepcionaron el malestar con las tasas y el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli presentó ayer un proyecto de ley que busca fijar topes a los intereses que cobran las tarjetas de crédito. El texto, que propone modificar los artículos 16 y 18 de la ley 25.065, ingresó por mesa de entradas con la firma de una veintena de legisladores oficialistas.

El objetivo es que las entidades financieras no puedan cobrar más que la tasa de referencia que establece Banco Central, que actualmente se ubica en el 40% y aún lejos del 55% dispuesto por el Banco Central. "La suma de las tasas de intereses compensatorios y punitorios y/o resarcitorios, en caso de corresponder, por financiación de saldos que apliquen las entidades bancarias y no bancarias, no podrá exceder la tasa de referencia que establezca el Banco Central de la República Argentina", precisa el proyecto.

"La misma será la tasa promedio adjudicada (Tasa de política monetaria- TPM) informada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina correspondiente a las Letras de Liquidez (LELIQ) o por la que el Banco Central determine como Tasa de Política Monetaria. Los Costos Financieros Totales producto de la financiación del saldo, en ningún caso podrán superar al que fije el Banco Central de la República Argentina a tal efecto", agrega.

El proyecto también lleva la firma de los senadores del Frente de Todos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Mariano Recalde, Jorge Taiana, Carlos Caserio, Juan Mario Pais, Adolfo Rodríguez Saá y Alfredo Luenzo, entre otros.