El dólar blue volvió a subir y llegó a $326

La cotización del dólar oficial cerró este miércoles en $137,58, con una suba de 20 centavos en relación con la víspera, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 0,9%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,9%, a $ 331,07; mientras que el MEP sube 0,4%, a $ 323,85, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 23 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $130,91.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $178,85 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $227,01.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 240,76.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 130 millones, producto del pago de importación de energía por más de 150 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 254 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 190 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1363 millones.

Vale destacar que el Banco Central anunció un régimen especial para que los productores de soja vendan su cosecha y el presidente del organismo, Miguel Pesce, aclaró este miércoles que no se trata de un dólar diferencial ni un desdoblamiento cambiario.

"No es un tipo de cambio diferencial. No hay ningún incentivo cambiario ni desdoblamiento. Se crearon dos instrumentos de inversión, que es el problema que nos habían planteado", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Según informó el Banco Central, las reservas cayeron el martes a los US$39.463 millones, afectadas por el pago de importaciones de energía