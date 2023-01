El dólar blue volvió a subir y trepó a $357

Los primeros reportes desde la City de este martes marcaban una sostenida escalada del billete informal, pero en poco tiempo "apareció" la oferta y el incremento inicial de $7 se recortó a $2, para quedar cerca del máximo de $359 al que operó a fines de diciembre.

El Banco Central finalizó la jornada con compras por 12 millones de dólares, que se suman a los 3 millones de la moneda estadounidense adquiridos en la sesión en la víspera.

La autoridad monetaria acumuló la semana pasada US$ 61 millones y suma quince jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas.

En el mercado cambiario general, el dólar minorista cerró a $188,11 promedio, con un incremento de 29 centavos con relación al cierre del lunes.

Continúa la tendencia alcista en la cotización del dólar en el mercado marginal, que no frena desde principios de diciembre. Subieron ell dólar blue y el oficial.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un retroceso de 0,2%, a $ 333,67; mientras que el MEP baja 0,5%, a $ 325,39, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $180,38.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $244,54 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $310,38.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $329,19, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $376,22.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 166 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 46 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 522 millones.