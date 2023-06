El efecto dinamizador del acuerdo que no fue / Por Carlos Fara*

"El conflicto sobre la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio más que tener un efecto sobre el electorado tuvo un efecto sobre la política, porque Juez venía haciendo una campaña bastante en soledad", analizó el especialista en diálogo con este diario.

Según Fara "el dispositivo electoral de Juez contaba con muchos menos recursos que el de su oponente y además tenía al radicalismo trabajando a media máquina y con un Rodrigo de Loredo que hacía campaña por la propia, totalmente independiente, con una identidad gráfica totalmente separada".

Para el consultor político, el anuncio de la propuesta acuerdista movilizó de inmediato a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich en apoyo de Juez. "A partir de ahí, De Loredo empezó a hacer una campaña más activa, ya mano a mano con el propio Juez, como para integrarlo".

De Loredo competirá como candidato a intendente de la capital cordobesa el próximo 23 de julio. En ese contexto, el conflicto desatado tras la iniciativa acuerdista de jefe de Gobierno porteño "despertó" la campaña de Juez como retador del oficialismo cordobés y a partir de ese momento comenzaron a achicarse las diferencias, que claramente eran más grandes.

"No sé si influyó tanto en el electorado (la invitación al mandatario cordobés de formar parte de una alianza antikirchnerista), pero una semana antes se suponía que iba a haber una diferencia más grande. El fin de semana, hablando con los colegas, la diferencia se había acortado a no más de seis puntos tirando a cuatro y finalmente ahora están en 3", señaló Fara.

El especialista consideró que el ofrecimiento al gobernador de Córdoba no terminó desdibujando el perfil opositor de Juez, que de todas maneras no logró imponerse en el comicio. "También ahí están las limitaciones de juez, que es la tercera vez que lo intenta y no lo logra", consideró.

"Con respecto a Schiaretti, podemos decir que ganó. Muy ajustado, pero ganó. Veremos como le resulta dentro de su proyecto presidencial, al que ahora está poniéndole proa con mira a las PASO. El acuerdo entre JxC y Schiaretti fracasó en esa etapa, pero vamos a ver qué significa más adelante. Es un poco difícil sacar conclusiones a esta altura", concluyó Fara.

*Carlos Fara, Analista Político.