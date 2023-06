El Frente de Todos no va más, llegó "Unión por la Patria" / Por Candelaria de la Sota 

Como sea, lo que quedó bien claro fue cuánto incidió en la decisión el nombre la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Ella no quería que estuviera la palabra justicialista en el sello”, dijo un integrante de la coalición oficialista que no es de los más asiduos visitantes al Instituto Patria.

El flamante nombre fue confirmado por varios de los apoderados de los partidos políticos que integrarán la alianza electoral y que durante todo el miércoles circularon por la histórica sede del PJ, en Matheu 130, para firmar el acta constitutiva de la Unión por la Patria.

Poco después de que los distintos apoderados confirmaran en flamante nombre que reemplazó al Frente de Todos, apareció en las redes sociales el flamante perfil de la Unión por la Patria. Y las explicaciones del porqué se eligió ese nombre para enfrentar las

próximas elecciones.

“Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social”, dice el comienzo del hilo de tuits publicado por la flamante cuenta @unionxlapatria. “Nos une la bandera argentina y la defensa de los valores que identifican a nuestro país y su historia: la visión federal, nuestra diversidad cultural y la profunda tradición solidaria de nuestro pueblo”, continúa la explicación en las redes sociales.

Tras advertir que “los sectores más reaccionarios de la oposición, proponen la construcción de un país para pocos” con “discursos de violencia y odio”, aseguran: “Nos unimos para defender a la Patria”.

El uso de “unión” se podría vincular también al uso y abuso que el sábado hizo Sergio Massa en el Congreso del Frente Renovador cuando repetidamente proclamó la “unidad”, al pedir una candidatura única en vez de una competencia interna en el marco de las PASO. En un tono muy parecido, horas atrás la CGT emitió un comunicado en el que señaló que el peronismo debe jugar “unido para que la disputa sea contra la oposición por el futuro de la Patria”.

Al caer la tarde, los apoderados de los partidos de lo que hasta el miércoles era el Frente de Todos se dieron cita en la sede del PJ de Matheu para firmar el acta constitutiva del nuevo frente, la Unión por la Patria. Entre otros, se encontraban el representante del partido ParTE -el sello creado en 2012 por el presidente Alberto Fernández-, que ahora sostiene la candidatura de Daniel Scioli, quien por estas horas pulsea para que el reglamento del frente tenga normas que fomenten la participación de listas múltiples en las PASO.

La pelea fue para definir cuál será el porcentaje mínimo que garantizará a quienes compitan en las PASO que lograrán colar candidatos en las listas de legisladores, tanto nacional como provinciales. En el cierre de esta edición las conversiones apuntaban al 30% a cambio de 4 lugares expectantes en las listas.

Este misma negociación se dió en el Congreso, donde Máximo Kirchner se reunió con Alberto Pérez, armador político de Scioli. Hasta último momento el kirchnerismo buscó que Scioli se baje de su candidatura y también que desista de que Victoria Tolosa Paz compita con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero eso no ocurrió todo parece indicar que no va a ocurrir. Una Unión por la Patria en la que no todos parecen tan unidos.