"Así es, nosotros le hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad y el gobernador debe definir con quién quiere seguir y con quién no, cuál es su visión del gabinete a futuro", dijo la funcionaria en diálogo con La Red.

"Todos los funcionarios públicos después de una derrota tienen que poner a disposición de quién conduce la renuncia", añadió García, quien ayer había señalado que ninguno de los ministros del gabinete "era imprescindible".

axel 2.jpg El gobernador bonaerense Axel Kicillof deberá decidir si acepta o no la renuncia de cada uno de sus ministros. Archivo.

"La derrota no es una derrota causada por la cuestión nacional, esto tiene que ver con todos, los intendentes, gobernadores, si algo no funciona no es responsabilidad de uno solo", opinó la también candidata a senadora provincial.

"Hoy vamos a tener una reunión, vamos a charlar en la provincia cuáles son las cosas en las que nos hemos equivocado", adelantó la ministra aún en funciones.