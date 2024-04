El Gobierno consiguió un 2x1 en Diputados/ Por Candelaria de la Sota

Desde el punto de vista político, el mayor logro fue que el proyecto de la Ley de Bases consiguiera el apoyo suficiente de algunos diputados dialoguistas con el Gobierno para que hubiera un dictamen de mayoría de un plenario de comisiones de Diputados.

De esta manera, la propuesta quedó habilitada para ser tratada en el recinto el próximo lunes en una sesión especial convocada a partir de las 11 de la mañana y que promete ser maratónica, ya que la idea es que termine el martes antes de que comience el feriado del miércoles por el 1º de Mayo.

Reforma laboral limitada y sin privatización del Banco Nación

Claro que para eso tuvo que realizar algunas modificaciones al proyecto original: así, pasó de 61 artículos a sólo 16, se acotó la reforma laboral y se eliminó el Banco Nación del listado de empresas estatales que el Gobierno podrá privatizar.

La propuesta de mayoría obtuvo 61 firmas con el apoyo de La Libertad Avanza y del PRO, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal firmaron en disidencia por distintas diferencias. Los radicales Fernando Carbajal y Pablo Juliano, que responden a Facundo Manes, no firmaron en dictamen tal como lo hicieron en la versión anterior de la ley ómnibus. La Coalición Cívica -que forma parte del bloque que preside Miguel Angel Pichetto- firmó su propio dictamen por diferencias en la delegación de facultades. Y la socialista Mónica Fein junto a Margarita presentaron también su propio despacho.

Facundo Manes.jpg Facundo Manes, la otra cara visible de la UCR en la Cámara Baja.

Reinstalación del Impuesto a las Ganancias

Apenas unas horas después de que el proyecto de la Ley de Bases consiguiera un dictamen mayoritario en el plenario de comisiones, ese mismo plenario le dio luz verde al paquete fiscal que incluye la reinstalación del Impuesto a las Ganancias, cambios al monotributo y Bienes Personales, además de un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.

Desde el punto de vista económico, la aprobación en comisión del paquete fiscal es por ahora uno de los principales logros del Gobierno, en especial a la hora de tratar de consensuar con la oposición. En especial, porque este paquete fiscal incluye la vuelta del Impuesto a las Ganancias (técnicamente la 4ª Categoría) que había sido eliminado el año pasado en plena campaña electoral.

La vuelta del Impuesto a las Ganancias generará que vuelvan a pagar este tributo todos los trabajadores solteros que tengan un salario en bruto de más de $ 1.8 millón y los casados con hijos que ganen más de $ 2,2 millones.

Esto significa que unos 800.000 trabajadores que hoy están exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto con alícuotas que van del 5% al 35%. En valores que arrancan en casi $ 3.000 mensuales hasta unos $ 60.000 mensuales para los que hoy están excluidos del tributo. Y que supera los $ 100.000 mensuales para los que ganan más de $ 2.500.000 brutos.

El Gobierno pretendía que ese monto se actualizara sólo una vez por año, pero ante la presión opositora, accedieron a que haya una actualización trimestral durante este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea dos veces al año.

También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo, que tendrá nuevos topes y nuevas cuotas a pagar. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200% y el 300%, según la categoría.

En Bienes Personales los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.

Pero la polémica en este punto surgió por la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el “equilibrio fiscal”, con el pago de un porcentaje irrisorio para el contribuyente hasta 2038. “Los que tienen plata pagan ahora y después nunca más”, se quejó la oposición. Pese a las críticas, el oficialismo no quiso cambiarlo, aunque aceptó incluir un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.

Miguel Angel Pichetto fue uno de los que más recurrió a la ironía. Miguel Angel Pichetto fue uno de los que más recurrió a la ironía.

Blanqueo y moratoria

Para tratar de compensar la caída de la recaudación que podría generar la suba del piso de Bienes Personales, el Gobierno lanzó un blanqueo con el objetivo de captar fondos por esa vía. El proyecto permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000

En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.

A su vez, el texto incluye una moratoria que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago que se elija para poner al día las deudas.

Por ahora, lo concreto es que el Gobierno tiene el dictamen de mayoría y convocó a una sesión especial para el próximo lunes, a las 11. El jueves por la noche, en la Casa Rosada, celebraron el primer éxito conseguido en el marco de las duras negociaciones que se llevan adelante en el Congreso con la oposición. Resta ver cómo seguirá todo el lunes en el recinto. Continuará.