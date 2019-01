El gobierno defendió el DNU y aclaró que la norma ya rige

“Desde hoy está vigente”, remarcó un integrante del gabinete consultado por este medio que hizo caso omiso a las críticas de amplios sectores hacia el contenido del decreto.

En el oficialismo remarcaron que el procurador interino Eduardo Casal -la candidata del Ejecutivo, Inés Weinberg de Roca aún no fue respaldada por el Senado y Cambiemos insistiría con su nombramiento a fines de marzo, según se pudo averiguar- “tiene 60 días para armar el equipo”: una procuraduría especializada que analizaría los bienes sospechados de imputados en causas penales.

En el gobierno insistieron, con todo, en que el proceso sería “enteramente civil” para evitar ser tachado de inconstitucional.

No obstante, juristas de distintas procedencias alertaron sobre el carácter del proceso: si una acción civil se sostiene en un proceso penal -de un acusado provienen las propiedades sospechadas-, indirectamente podría ser considerada materia penal. Y la Constitución prohíbe que el Ejecutivo legisle sobre temas penales.

Por la mañana, en la conferencia de prensa pos reunión de gabinete, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, deslizó que en caso que haya consenso en el Parlamento -algo que no hubo en lo que va del mandato de Cambiemos-, no se descartaba reintentar que la extinción de dominio salga por ley. “Si existe un consenso ahora en el Congreso respecto de tratar este tema y tener por ley la posibilidad de tener la herramienta para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece que es factible y es una definición en última instancia del Congreso de la Nación”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que “a partir del día de ayer (por el lunes) y de la decisión del Presidente de sancionar el DNU, la Argentina cuenta con esa herramienta y esa herramienta está vigente”; y remarcó que “si el Congreso la quiere complementar con una discusión en ese ámbito, el parlamentario, de una ley de extinción de dominio, bienvenido sea”. Cerca del ministro consignaron que no se refirió a un supuesto debate en Extraordinarias, que aún el Ejecutivo no formalizó.

Sin embargo, el funcionario consultado al comienzo de la nota, al igual que otros integrantes del gabinete, descreen de que la recuperación de bienes del crimen por parte del Estado pueda tener letra de ley, dadas las diferencias entre los bloques y los distintos proyectos aprobados por Diputados y el Senado. “La oposición tampoco se pone de acuerdo por lo que el decreto seguirá vigente”, concluyó la calificada fuente consultada.

En Casa Rosada atribuyeron al propio presidente Mauricio Macri la decisión de publicar el DNU, y su sorpresiva comunicación del último lunes. “El decidió ese mecanismo. Se quiere posicionar sobre el tema” con vistas a la campaña, enfatizó otra fuente gubernamental consultada.

Por la tarde visitó nuevamente Casa Rosada el consultor Jaime Durán Barba, quizás, para analizar la estrategia discursiva de un tema que, frente a la campaña electoral que se avecina, será uno de los caballitos de batalla del oficialismo en su disputa con el kirchnerismo, por caso.