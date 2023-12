El Gobierno dio a conocer cuándo arrancará la reducción de los subsidios

"Esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios del 0.7% deja un tramo por resolver en un esquema de tarifas que consideramos, al menos buena parte de los argentinos, que es ridículo en términos de la inequidad que hay entre el AMBA y el interior del país”, dijo el vocero en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y agregó: “El incentivo va a estar puesto en el ahorro y en la demanda, no en la oferta, como sucede hasta ahora. Hay cuestiones que requieren tiempo, pero entendemos que este esquema de cambio será a partir del 1 de enero”.

En cuanto a los jubilados, Adorni señaló: "No pretendemos dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre, sino que el objetivo es terminar con un esquema que ha transformado a los jubilados en personas con muchas necesidades. Son jubilaciones de muy bajo nivel y el objetivo es mejorarla".

Sobre los anuncios de Caputo, el vocero comentó: "No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación".

"Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera", afirmó.

En ese sentido, indicó que "no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia".

"Cuando uno gasta más de lo que tiene, hay dos alternativas; pide un préstamo al banco o le pide prestado a un amigo. El Banco Central no es ya nuestro amigo, no va a financiar el Tesoro", enfatizó.

Al respecto, Adorni aseguró: "Vamos a actuar sobre el problema estructural de la Argentina. Nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Si no te creen nada es posible" .