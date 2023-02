El Gobierno no descarta intervenir Edesur: "Se analizan todas las variables"

"El Gobierno analiza todas las variables legales y posibles para cuidar a los usuarios de Edesur", expresó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti en conferencia de prensa.

Y agregó: "El nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años".

"Ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa (de $1.000 millones) y con la intervención para poder ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones y cuál es la responsabilidad de la empresa".

Embed

Cerruti subrayó que la Argentina es uno de los países del mundo donde habiendo subido el precio de la energía como subió en todo el mundo, no hubo crisis energética ni desabastecimiento a las empresas.

"Hay una cuestión puntual con los usuarios de una empresa que es la que ha intervenido el Gobierno. Si intervenimos esa empresa, es porque el problema es de esa empresa. Porque el resto de las empresas no tiene ese problema. Si hay una empresa que tiene ese problema y el resto no, entonces no hay una crisis energética", comentó.

Desde el Palacio de Hacienda se instruyó a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) para que apliquen una multa de $1.000 millones a Edesur por las deficiencias de calidad en el servicio que presta.

A esto se sumará la implementación de mecanismos necesarios para devolver la totalidad de la factura abonada durante el último mes a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato.

Sobre la actualidad que se vive en Rosario con la inseguridad, Cerruti señaló: "Está viviendo un momento preocupante y trágico en muchos sentidos y el Gobierno lo sigue día a día. Hay más de 3.000 efectivos en Rosario permanentemente; se ha detenido a una cantidad de personas y desbaratado a una cantidad de bandas; el Gobierno está haciendo todo y mucho más de lo que se puede".