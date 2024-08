El hijo de Alberto Fernández rompió el silencio: qué dijo sobre las denuncias contra su padre

Estanislao Fernández, de 29 años, compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que se despegó de su padre y denunció acoso mediático. "Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que me han estado mandando mensajes de apoyo y preocupándose por mi, logrando separarme de todo este quilombo y comprendiendo que, una vez más, yo estoy por fuera", expresó en el comienzo del texto.

Bajo el nombre de Dyhzy, el hijo mayor de Alberto Fernández hizo alusión a las personas que le piden que se posicione tras la denuncia contra su padre y cuestionó el acoso de la prensa. "Muchos me están pidiendo opiniones o que diga cosas, así mismo el viernes de la semana pasada un móvil de un programa de tv me persiguió por la Ciudad, publicando la dirección de mi casa, los horarios en los que salgo, que había pedido un delivery y su contenido y acosándome a mis y a mis amigas por Whatsapp para poder sacar un titular. Tengo 29 años, yo sólo respondo por lo que me compete a mí", afirmó.

"Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes, lo único que tengo es el amor de las mejores personas del mundo y una salud mental más fuerte de lo que pensaba, de la cual me ocupo desde hace ya muchos años, porque de mi me ocupo yo. A este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen nada que ver con nosotros", subrayó Estanislao Fernández.

dhyzyfernandez.jpg

"Así es como siempre lo pensé y es la forma en la que logré encarar la vida después de que se llenen la boca hablando pelotudeces de mi", explicó el hijo del expresidente. Y finalizó: "Espero de todo corazón que pronto la justicia pueda esclarecer lo sucedido. Yo voy a seguir mi vida como siempre lo hice, trabajando, entrenando y haciendo arte y respondiendo por las cosas que hago yo".

Quién es Estanislao Fernández, el hijo del expresidente

Con un perfil muy activo en las redes sociales, donde se identifica con el nombre de Dyhzy, Estanislao Fernández es hijo del primer matrimonio del exjefe de Estado con Marcela Luchetti. Poco después de que su padre incluyera por decreto la categoría X en los documentos personales, se anotó como persona no binaria en el Registro Civil.

En aquel momento, vale recordar, difundió un video por redes sociales en el cual presentó su nuevo DNI como Tani Fernández Luchetti y la X en el campo sexo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DZ (@_dyhzy)

"Cuando mi hijo me habló sobre su sexualidad le dije que no es un tema mío. Yo lo voy a amar siempre, sea lo que sea. Y siempre le digo a Tani: ‘A mí lo único que me preocupa es que seas feliz‘", comentó el exmandatario tiempo atrás sobre el tema.

Previo a realizar cualquier tipo de declaración pública, el hijo de Alberto Fernández, había dejado de seguir a su padre en Instagram, tras la denuncia realizada por Fabiola Yañez.