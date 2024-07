El homenaje de la libertaria Marcela Pagano a Eva Perón

Además de valorar la lucha de Eva Duarte de Perón por los más humildes, Pagano arrobó a destacados dirigentes peronistas entre los que se destacan la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Natalia de la Sota, Florencio Randazzo y Miguel Ángel Pichetto.

Embed Hoy, como mujer y diputada, quiero rendir homenaje a una figura que, aunque políticamente no compartimos la misma línea, no puedo dejar de evocar: Eva Perón

Abro hilo: pic.twitter.com/xgbslw84sH — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 26, 2024

No obstante la notable distancia ideológica entre La Libertad Avanza (LLA) y el Justicialismo, la legisladora y periodista valoró la entrega al pueblo de la "Abanderada de los humildes" -tal como se conocía a Eva Perón-. "Aunque nuestro partido político no comparte las mismas ideas que el peronismo, no puedo dejar de reconocer su labor y sus logros, especialmente el sufragio femenino. Su legado es un recordatorio de que la política es vocación de servicio".

Embed En su honor, sigamos buscando consensos por un futuro mejor para todos los argentinos. — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 26, 2024

Por último, Marcela Pagano cerró su hilo de X, convocando al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. " En su honor, sigamos buscando consensos por un futuro mejor para todos los argentinos", sostuvo.

Video gentileza de Que No Te La Cuenten (QNTLC)