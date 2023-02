El intendente de Concordia negó haberle tocado la cola a una chica

"En los últimos días se viralizó un vídeo que -recortado y desde una determinada perspectiva- pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia. El registro fue realizado cuando me entrevistaron para un canal de Paraná y una espectadora se acercó a pedirme una fotografía (como hacen tantas personas en cualquiera de los eventos y actividades en las que participamos)", asegura Cresto en un mensaje que colgó en su perfil de Facebook.

"Esta situación fue tomada, desde atrás, por uno de los medios que transmitían el Carnaval y hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte", añade más adelante.

Cresto-descargo.jpg

El funcionario provincial añade: "Afirmo y reitero que esto no fue así y que nada de lo que se pretende dar a entender con este video corresponde a la realidad", y asume que la difusión de esas imágenes se da "por morbosidad o diversión" mientras que "otros con la clara pretensión de hacernos daño".

"Quienes nos dedicamos a la política con pasión y convicción, tenemos en claro que estamos expuestos a este tipo de operaciones, así como también a la difusión permanente de rumores y falsas noticias. De cualquier modo, me duele que mis hijos y mi esposa tengan que pasar este mal momento, aun en el convencimiento de que, como siempre que nos atacan, vamos a salir todavía más fortalecidos", sostiene en su descargo.

Intendente-Concordia-manolarga.jpg El intendente Enrique Cresto junto a la joven en el marco de una de las jornadas del carnaval de Concordia.

"No me tocó"

Quien también se expresó en redes fue Agostina Ocampo, la joven de vestido negro a la que Cresto saludó. "No me tocó como dicen no me faltó el respeto ni nada yo lo único q hice fue pedirle una foto xque lo admiro y me parece muy buena persona.Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propaso conmigo ni nada", afirmó en su Facebook.

"Todo lo q se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira.Yo le pedi una foto al intendente cresto el sábado en el corsodromo, cuando ví q unos periodistas le estaban haciendo una nota", aclaró.

Su posteo se amplificó cuando la propia esposa del intendente concordiense, Florencia Ponzinibbio, lo replicó en su cuenta de esa red social junto con el mensaje: "La verdad es única y siempre triunfa".

"Tema aclarado que solamente tenia una intención, dañar queriendo sacar ventaja sin importar a quienes se carguen. Ojalá puedan dar batallas con trabajo, con hechos y con valores como lo hace Enrique Cresto y Leticia Ponzinibbio, incansables promotores del bienestar de cada ciudadano", señaló.

Cresto-esposa.jpg

Ponzinibbio, que se conoce con Cresto desde jardín de infantes y con quien tiene cuatro hijos, aprovechó el Día de San Valentín para dedicarle un posteo a su esposo: "En este día que se celebra el amor y siendo tan especial para nosotros por lo que nos toca vivir, quiero decirte que sos el hombre que elegi y elijo para compartir cada minuto de mi vida . Sos un gran padre y protector de nosotros y ahora, en este momento, seremos el tuyo mi vida , te amo con todo mi corazón y las tormentas las seguiremos enfrentando juntos, a la par, como hace más de 30 años."

La mujer trabaja a la par de su marido, en este caso como presidenta de la Fundación Concordiense para la Acción Social y Estudios para el Desarrollo (CONASED), entregando donaciones y apoyando distintas acciones de bien público.