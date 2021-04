El mensaje de Cristina Kirchner a Esteban Bullrich, que reveló que sufre ELA

"Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", precisó la titular del Senado.

Cristina Kirchner sostuvo que la "confrontación política no puede ni debe" deshumanizar a los dirigentes, y recordó a su ex canciller Héctor Timerman, quien murió de cáncer.

Y agregó que desde el Senado de la Nación pondrán "a disposición (de Bullrich) todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función".

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich informó hoy que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular progresiva y que fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses.

En un comunicado difundido esta mañana, el senador confirmó el diagnóstico y afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", Bullrich comienza diciendo en el texto difundido a la prensa: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

En el final del comunicado, aclaró: "Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa, y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ellos y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa para algo".