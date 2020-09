El presidente Alberto Fernández se solidarizó con el juez Ricardo Lorenzetti

“Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora que tiene que tomar una decisión”, enfatizó.

Amenazas a Sergio Massa

El jefe de Estado también fustigó las manifestaciones en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió amenazas de muerte en contra de él, su mujer Malena Galmarini, sus hijos y sus padres y se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner “que lo vive, en su caso, permanentemente”.

Llamado a la reflexión

“Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no es un reclamo popular, eso no es un reclamo a las instituciones, ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia”, sostuvo el mandatario.

Dijo que “tal vez hoy podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política”.

Agregó que “en el medio hay argentinos y argentinas que sufren, que necesitan y para hacer eso, para terminar con tanta necesidad con tanta postergación de los argentinos, lo que hace falta es que nos ocupemos, definitivamente, a hacer las cosas que debemos hacer como clase dirigente”.

Hospital Presidente Néstor Kirchner

Las declaraciones las hizo este mediodía al poner en marcha el hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, e inaugurar el servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular en la ciudad bonaerense de Escobar.

El jefe del Estado recordó: “Venimos a inaugurar este Hospital justamente a pocos días de que se cumplan 10 años de que Néstor nos dejó”, y afirmó: “Néstor nunca ocultó que allí donde alguien está necesitando algo tenemos que estar como Estado auxiliando para que nadie pase necesidades”.

Y añadió: “Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando nos unimos en pos de un objetivo común. Esto es más salud, son obras y recursos con la más alta tecnología, con los mejores médicos y los mejores enfermeros, y esto es resultado de un trabajo en conjunto”.

“Hace falta que todos nos arremanguemos, nos pongamos de pie y hagamos el esfuerzo para construir un mejor país”, aseguró el mandatario durante el acto en el que estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Interior, Eduardo de Pedro y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado nacional, Máximo Kirchner, además del jefe comunal.