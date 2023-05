El presidente insiste en las PASO para definir candidaturas

"Las PASO son una ley, no las creé yo, eh: son una ley y hay que respetarlas", afirmó el mandatario desde la quinta de Olivos, en una entrevista que brindó a Radio 10, y agregó: "Es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos".

Para el jefe de Estado, la creación de las PASO en 2009, impulsadas por la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, permitieron que las fuerzas políticas desarrollen democracia interna dado que, a su entender, eran "dos o tres" dirigentes políticos quienes definían las fórmulas.

PASO: "Una gran idea de Cristina"

"Hasta la creación de las PASO, el que tenía el aparato resolvía el problema. Fue una gran idea que tuvo Cristina. Soy el primero defensor de esa ley, y sigo creyendo que es el mecanismo", indicó.

El titular del Palacio de Hacienda y líder del Frente Renovador sostuvo en los últimos días que el Frente de Todos no debía someterse a una PASO, y se mostró a favor de acordar un candidato de consenso en el oficialismo. La fuerza que respalda a la exmandataria se mostró en sintonía, tal y como lo expresó el ex secretario general de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque.

A pesar de la postura que adoptaron dos de las tres fuerzas que componen la coalición de Gobierno, el jefe de Estado insistió en la interna como estrategia electoral y medida democrática, y aunque admitió miradas contrapuestas con Massa, aseguró que no sintió sus dichos "como un apriete".

"Lo que Sergio dijo el otro día lo ha dicho siempre. Tenemos una mirada conceptual distinta que respeto y no cambia nada mi afecto, no creo que lo que desestabilice a la gestión sea la democracia interna del espacio que gobierna", precisó Fernández, y agregó: "Es como decir que la democracia se debilita con más democracia. Cómo se entiende. No lo sentí como un apriete, no lo comparto".

En la misma línea, completó: "Creo que tenemos que tener un mecanismo de organización democrática del espacio y eso se consigue con que la gente vote. No es que nos sentemos tres o cuatro dirigentes".

Luego de que Massa planteara que al frente oficialista "no le entra un quilombo más" y que pidiera "orden político para que haya orden económico", el mandatario afirmó: "No creo que la dirigencia de mi espacio ponga en riesgo la estabilidad y gobernabilidad por una PASO, sino estaría militando en un espacio de energúmenos".

"No creo que nuestros compañeros puedan ser tan irresponsables de poner en riesgo la gobernabilidad en una primaria", subrayó Alberto Fernández, al tiempo que puntualizó que "el problema" no está dentro del Frente de Todos.

Al respecto, contó que siempre le va a estar agradecido al ministro de Economía por haber aceptado el cargo en "un momento muy difícil del país" y reiteró que mantiene una relación de años. Además, a pesar de admitir problemas económicos, planteó que "no son responsabilidad" de Massa.

Los cuadros políticos del Frente de Todos

El jefe de Estado insistió además en que todos los cuadros políticos del Frente de Todos "hacen falta" y subió a la contienda electoral a Cristina Kirchner; a Sergio Massa; al embajador en Brasil, Daniel Scioli; al jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien los últimos días dio señales de querer participar de las listas.

"Creo mucho en la unidad y en darnos una estrategia, y creo que es convocar a los nuestros para que elijan al mejor representante para que nos suceda. Puede ser Cristina, Sergio, Scioli, Rossi, Katopodis, qué sé yo", enumeró, para luego revelar: "Todos temen quedar excluidos por decisiones dirigenciales, por eso, hoy en día, para mí, el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO".

En otro pasaje de la entrevista, explicó su decisión de bajarse de la reelección al asegurar que está íntegramente dedicado a gobernar y a coordinar el armado electoral y repitió que no es posible ser Presidente y candidato. "Tengo que preservar la unidad del espacio", sostuvo casi como un mantra, y explicó además que necesita dejarle a su sucesor o sucesora "un país más ordenado".

Luego, contó: "Ayer un amigo me decía `vos te bajaste tempranamente, no te tendrías que haber bajado`. Yo tengo que gobernar. No se puede gobernar y ser candidato. Son cosas complicadas".

"Sé lo que es una campaña presidencial y uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Necesito dejarle al próximo Presidente o Presidenta un país más ordenado", planteó, y concluyó: "Tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar".