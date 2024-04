El rector de la UBA alertó por un posible cierre: "Si no hay dinero, no queda otra"

"Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata para el rubro Educación llegó en enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%", sostuvo el funcionario de la casa de altos estudios.

En declaraciones radiales, Gelpi remarcó que esas sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación: "No nos alcanza".

"La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", señaló el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Y luego insistió: "Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar".

Aunque reconoció que "el tema crucial hoy es la cuestión económica", el recto de la destacada universidad remarcó que "el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública". "Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal", indicó.

Gelpi: "Estamos en el límite del funcionamiento". "Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal", dijo Ricardo Gelpi.

Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi precisó que en la UBA son apenas un 6% del universo total de alumnos, por lo que explicó que cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer "no sería significativo para las arcas de la universidad".

En ese sentido, señaló que ya aportan a través de los impuestos que pagan "porque viven en el país" y además remarcó que "la presencia de extranjeros es muy importante" por el intercambio que se produce. "Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución", agregó.

Conflicto con las universidades: qué dice el Gobierno

La administración libertaria ratificó en las últimas horas el acuerdo con las autoridades universitarias a pesar de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) negó que haya llegado a un entendimiento con la secretaría de Educación que conduce Carlos Torrendell.

Fuentes de la subsecretaría de Políticas Universitarias dijeron haber mantenido “intensos cruces telefónicos” con los representantes del CIN hasta arribar a una serie de “consensos” con las autoridades educativas.

A su vez, confirmaron que la secretaría de Educación se reunirá con el Consejo Interuniversitario el 30 de abril, en un encuentro donde se abordará el financiamiento de las casas de estudio.

“Negar el entendimiento, como hacen algunos dirigentes que no estuvieron en el diálogo con el CIN, se comprende como parte de las lamentables estratagemas de meter miedo por parte de la casta”, argumentaron fuentes de la secretaría de Educación.