La resolución, puntualmente, indica que "deberán abstenerse de utilizar en las boletas electorales cualquier simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas" sobre este tema. De esta forma, ordenó al MAS que retire su triángulo verde.

Sin embargo, esta resolución no recae sobre la boleta que corresponde a la lista "Ciudad celeste por la vida y la familia" del partido Demócrata Cristiano. Allí tiene la figura de un feto para representar su postura en contra del aborto, pero como no es un partido nacional la resolución no recae, ya que es sobre las 10 boletas de las categorías de precandidatos a presidente y vice.

"Las boletas electorales no pueden constituir el lienzo en el que plasmar una discusión que desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio", sostuvo la jueza en un fallo firmado el miércoles.

Todavía falta que se defina qué pasará con las boletas de los precandidatos a senadores y diputados.