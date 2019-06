Sin embargo, junto al candidato a gobernador José Corral, la líder de la Coalición Cívica luego tuvo palabras elogiosas para el senador: “Es un profesional responsable y nunca fue golpista, hasta tuvo un comportamiento responsable durante el gobierno de la Alianza”.

Además consideró que “abre la puerta a un peronismo realmente republicano que haga de la Argentina, en adelante, un país totalmente republicano que ya no pelee más entre democracia y no democracia sino que pelee por programas y no por destrozar la constitución”.

Y agregó: “Mi preocupación por el vice no es por un partido, es de una persona que no quiera ser instrumento nunca de quien destituye al poder de turno porque mi misión ha sido la república”

“Le puedo asegurar que es durísimo, pero cumple los acuerdos y cumple con la república. Y no lo va a voltear a Mauricio (Macri) eso se los aseguro”, sentenció para dejar tranquilo al núcleo duro de Cambiemos.

