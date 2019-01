Elisa Carrió: "Cristina Kirchner es fascista de izquierda"

La diputada habló de Mauricio Macri, de rol en las próximos comicios y de su vínculo con los demás integrantes de la coalición Cambiemos, con luces y sombras sobre varias nombres de peso.

En un tramo de la nota, tildó a Cristina Kirchner de "fascista de izquierda" y aseveró que no le importa que se vuelva a presentar como candidata a presidente.

“Tenemos que estar bien de cara a las elecciones”, aseguró Elisa Carrió, mientras que ratificó que no tiene intenciones de ser senadora.

"Ya no tengo salud para ser senadora. No me voy a jubilar hasta el año que viene", disparó sobre su futuro.

Mientras que es una de las principales figuras de Cambiemos que ha hecho públicas sus críticas a ciertas medidas del Ejecutivo de Macri, a pesar de esto, dejó en calo su rol junto al Presidente.

“Voy a trabajar por la reelección de Mauricio Macri”, dijo.

Además, aseguró que “nunca” se peleó con Mauricio Macri y que la relación entre ambos está “bien”.

Antes de este retorno público, Elisa Carrió a se hospedó en la casa de una amiga suya en Uruguay para celebrar Navidad, Año Nuevo y, en el medio, su cumpleaños (el 26 de diciembre cumplió 62 años) y luego se trasladó a su casa en Exaltación de la Cruz, donde retomar al frente de las actividades que prepara la Coalición Cívica.

“Denle descanso a María Eugenia Vidal, hizo un esfuerzo extraordinario”, aseveró.

También se deshizo en elogios hacía Carolina Stanley, la ministra de Salud y Desarrollo Social, y la definió como “lo mejor” que tiene Cambiemos.

"A la propuesta de Energía de Javier Iguacel la usaron y la tiraron, y no fue el Presidente", acotó y pidió el retorno de este funcionario.

“A Dante Sica le digo que se ponga los pantalones largos”, dijo tirándole un palo Ministro de Producción y Trabajo por su escaso apoyo a las Pymes.

Por su parte, en la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi.

"Voy a lograr que no nos matemos entre todos", dijo en relación con las propuestas de seguridad.

Sobre este mismo tema, agregó: "Creo en el orden y en la policía decente".

"Yo no quiero Bolsonaros", acotó sobre el cierre de la entrevista, marcando sus diferencias con Patricia Bullrich.