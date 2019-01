Elisa Carrió: “No me peleo con Macri, garantizo institucionalidad”

“Las reuniones con el Presidente son muy divertidas; El me reta, yo lo reto; Es lo más gracioso que hay; Lo trato como a mi hermano menor porque es ingeniero”, dijo la diputada nacional

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió volvió a bajarle el tono a su relación ríspida con el Poder Ejecutivo, al sostener que ella “no se pelea” con el presidente Mauricio Macri, sino que por el contrario, hace un aporte decisivo “garantizando la institucionalidad” del Gobierno. “Yo recuerdo en octubre, cuando tuvimos el intento de golpe cambiario y político, lo pasamos. Y yo ahí estuve junto al Presidente. Porque la gente cree que yo me peleo con el presidente. No, yo garantizo la institucionalidad. Después puedo discutir todo lo demás”, aclaró.