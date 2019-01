Margarita Barrientos arremetió contra el Gobierno por la edad de imputabilidad

"Si mandamos a un chico de 15 años a la cárcel, va a volver a delinquir porque no tiene un futuro preparado y aparte nadie le va a dar un trabajo por haber estado preso", consultada sobre este tema añadió: "He tenido roces por este tema porque digo lo que pienso y no me caso con nadie".

“Mandarlos presos no va a cambiar la situación. El chico tiene que tener un incentivo. Hay que abrir escuelas de oficios para que los chicos aprendan a usar una herramienta”, insistió en declaraciones a Radio 10.

“Yo siempre lo he apoyado a Mauricio, me gustaría que sus funcionarios se pongan una bota y caminen por el barro en lugares donde hay mucha necesidad", indicó.