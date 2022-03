"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", aseguró la ministra en una serie de Tweets publicado en su cuenta personal.

En tanto, en declaraciones formuladas a Radio Nacional, Gómez Alcorta reiteró que "la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad", y agregó: "A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta".

Por eso, remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es "clave" frente a este tipo de delitos ya que se trata de prácticas que fueron "aprendidas".

"Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor", dijo.

Por otro lado, la ministra afirmó que existe una "lógica corporativa" entre los hombres, "donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa". "Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró.

En su cuenta de Twitter, Gómez Alcorta también señaló: "Crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI+ como quien dispone de una propiedad o de una cosa".

En otro tramo del hilo de mensajes publicados en la red social, la ministra agregó: "Estamos convencidas de que otra realidad es posible. Las mujeres y LGBTI+ lo sabemos porque hemos desarrollado estrategias para sobrevivir en un entorno que siempre nos fue hostil. Tejemos redes porque aprendimos que, si tocan a una, nos tocan a todas".

Por último, la funcionaria nacional hizo un llamado a los varones a ser parte del cambio para erradicar la violencia de género: "Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias".

Repudio en redes

Las declaraciones de Gómez Alcorta fueron cuestionadas desde distintos sectores e incluso hicieron tendencia el nombre de Juan Darthés en perjuicio de Thelma Fardín, acusado de un hecho de presunto abuso sexual, por entender que al actor tampoco debe ser considerado un "monstruo".

Algunos de los que se expresaron en contra de los dichos de la ministra:

Embed Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes.



Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra! pic.twitter.com/apbDlvnaYH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2022

Embed Renunciá @EliGAlcorta y cierren ese antro deficitario. Todos los varones son socializados en esta sociedad y no todos son violadores. Igualando para abajo y convirtiendo a todos en lo mismo. Kirchnerismo capítulo 1. https://t.co/heqNBjrRZI — Florencia Arietto (@florenciarietto) March 2, 2022

Embed Sí, son monstruos de una sociedad canibal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta. https://t.co/3dxyXrj3Dr — José Luis Espert (@jlespert) March 2, 2022