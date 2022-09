Participaron de la reunión, el Wilson Center, el Inter-American Dialogue, el Council of Americas, Eurasia Group, Fundación ND (Think Tank del Partido Demócrata), la Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), el Atlantic Council y CSIS.

Durante la reunión, que fue encabezada por el Embajador de la República Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, los gobernadores argentinos presentaron las principales potencialidades y proyectos del Norte Grande y de cada una de sus provincias.

En ese contexto, Morales expresó: "Jujuy forma parte de las tres provincias que integran el triángulo del litio, así que estamos con un flujo de inversiones muy importante, estamos esperando más inversiones norteamericanas, inversiones de distintos países, estimamos que en los próximos años estaremos arriba de las 250 mil, 300 mil toneladas de producción de carbonato de litio. Esa es la fortaleza que tenemos en materia productiva, más allá de las particularidades, que tenemos dentro del Norte".

"Hemos denominado a Jujuy Provincia Verde. Estamos con una política pública que busca instalar a Jujuy en la lucha contra el cambio climático, hemos desarrollado energías renovables, tenemos una planta de 300 megavatios, que está produciendo energía, vamos por la ampliación con 200 megavatios más, a 4000 metros de altura en la puna Argentina, con la puna de Atacama en Chile, tenemos 3000 horas de radiación solar anual, el doble de lo que hay en Europa, así que tenemos un recurso importante para ese desarrollo. A fin de año vamos a tener en la provincia un proyecto ejecutivo para hidrógeno verde, para producir un gigavatio, producir hidrógeno verde y comercializarlo a través del puerto de Antofagasta en Chile", agregó.

En esa sintonía, el gobernador jujeño indicó: "Tenemos el 38% de nuestra superficie, que es de 53 mil km cuadrados, en alguna categoría de preservación o de resguardo, o de reserva ambiental. Estamos también con algunos proyectos que tienen una buena tasa de retorno de energía, que les vamos a hacer llegar. La planta termosolar, más plantas de producción de energía solar. Producimos también cannabis con fines medicinales, hemos comprado el laboratorio a escala industrial aquí en Estados Unidos, algunos pocos componentes en Europa, estamos produciendo en 35 hectáreas, y ya estamos produciendo aceite de cannabis que se comercializa en Jujuy, y pronto vamos a comercializar en toda la República Argentina y con el mundo".

YBxMCnzf_7RIcsRC.mp4

Morales destacó además que Jujuy tiene "otras producciones mineras de polimetálicos, dos compañías que están produciendo y muchas oportunidades en materia minera" para invertir.

"Somos exportadores de azúcar, tenemos tres ingenios, no tantos como los que tiene Tucumán, pero tenemos el ingenio más grande de la República Argentina, estamos exportando azúcar orgánica a Estados Unidos, la empresa Ledesma es la primera exportadora de naranjas del país, exportamos también limón, durazno, palta, distintos frutos y hortalizas, granos, y también somos productores de tabaco junto con las provincias de Salta, que es uno de los productores más fuertes, y Misiones. Producimos tabaco Virginia que estamos exportando a distintos países del mundo”, resaltó.

También hizo hincapié en el gran atractivo turístico de la provincia norteña y describió: "La Quebrada de Humahuaca es Patrimonio de la Humanidad, por 10 mil años de interculturalidad, y también por el paisaje, tenemos 300 comunidades indígenas, diría que Jujuy es la provincia más indígena de la Argentina, tenemos muchas comunidades que tienen que ver con el mundo andino. Tenemos una muy buena ley de promoción de inversiones, aquí casi todas las provincias tenemos la misma orientación, generar marcos propicios para la llegada de inversiones, en el caso de nuestra ley tenemos también la devolución de impuestos nacionales, tenemos seis parques industriales y dos zonas francas, entre otras posibilidades de inversión que tiene nuestra provincia".

“Yo soy también presidente de la Unión Cívica Radical, integramos Juntos por el Cambio, no formo parte del Frente de Todos, el partido de gobierno, pero en el Norte Grande somos 10 provincias que integramos fuerzas políticas de distinto signo y creemos que es un muy buen ámbito de trabajo, y siempre con la presencia del ministro del Interior y el jefe de Gabinete, nos dedicamos a trabajar en proyectos que tienen que ver con nuestros problemas estructurales de desarrollo y crecimiento, por el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo, y esperamos que toda la República Argentina tome nuestro ejemplo”, aseguró.