En el Frente de Todos la interna está en llamas

El domingo, el portal El Destape publicó una serie de definiciones que fueron atribuidas a una conversación que mantuvo Roberto Navarro (el titular de ese medio) con Alberto Fernández en off the récord. "Vamos a una PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al Presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que terminé con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones", dijo el presidente según se publicó en ese portal.

Estas declaraciones levantaron aún más la temperatura en una interna que, de por sí, ya está más que recalentada. El primero en salir al cruce fue el dirigente camporista Andrés "Cuervo" Larroque, quien dijo no estar seguro de que Alberto Fernández quiera que el peronismo gane las próximas elecciones. "Tengo dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane", dijo el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

Poco después, la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las personas de mayor confianza de la vicepresidenta. "Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off con periodistas querer ‘terminar con 20 años de kirchnerismo’. ¿Privatizar YPF? ¿No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA como en el 2015? ¿Decirle no a las inclusiones jubilatorias? ¿Seguir bajo los designios del FMI in eternum? ¿Terminar con la vicepresidenta? ¿Terminar con lo comenzó Néstor?", escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

Pero sin duda alguna la respuesta a estas polémicas declaraciones -que fueron desmentidas por los voceros presidenciales en Casa Rosada- llegó de la mano de la vicepresidenta. Este martes por la tarde, en un acto en el que se le entregó la mención de honor "Juana Azurduy" a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Cristina Kirchner hizo uso de su hábil oratoria para incluir un comentario que dejó bien claro el nivel de enfrentamiento que tiene por estas horas con el presidente.

"En un off se dicen cosas, barbaridades que después se niegan", dijo en un momento de su discurso, dejando así en el aire una crítica velada por las versiones que circularon respecto de supuestas declaraciones del primer mandatario, en las que habría manifestado su intención de "terminar con 20 años de kirchnerismo".

No dijo nada directo, no hizo una crítica pura al Gobierno ni al presidente. Pero el enfrentamiento quedó claro. Casi tan claro como que en el Salón Azul del Senado se sintió el tono del "operativo clamor", ya que apenas comenzó a hablar la vicepresidenta se escuchó a los presentes corear "Cristina presidenta".

La expresidenta y actual vicepresidenta aprovechó la ocasión para apuntar contra el Poder Judicial y en un paralelismo con los tiempos de la dictadura militar y las persecuciones que considera existen en la actualidad, aseguró que "hoy hay otras formas más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y un mundo diferente pueden ser posible". Y agregó: "Ya no son tanques, por ahí pasa en los tribunales".

"Hoy hay otras formas más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y un mundo diferente pueden ser posible", aseguró Cristina Kirchner. Atento y en primera fila se lo pudo ver al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y a sus pares de Cultura, Tristán Bauer; de Justicia, Martín Soria, y de Defensa, Jorge Taiana. También estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo se hizo apenas unas horas antes de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) haga públicos los fundamentos de la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, algo que ocurrirá el próximo jueves.

El viernes, Cristina Kirchner volverá a hablar en público. Será en un acto de entrega de un doctorado honoris causa en la Universidad de Río Negro. ¿Qué frases le dedicará a Alberto Fernández, aunque sea elípticamente? Es imposible saber hasta dónde podría escalar una interna que ya quedó expuesta a la vista de todos y todas.