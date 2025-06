En el PJ porteño proponen "continuidad con cambios"

"Continuidad con cambios" es la fórmula elegida para encarar la campaña, según revelaron fuentes de la conducción del PJ porteño y de La Cámpora.

Contra el desánimo observado en el rostro de Santoro cuando le tocó analizar el resultado de las recientes elecciones en CABA en el búnker, para el kirchnerismo porteño el balance fue muy bueno: se renovaron 10 bancas, dos más de las que Unión por la Patria ponía en juego y se ganaron seis comunas.

"Va a haber continuidad coEn cambios, porque la experiencia es positiva. No va a haber un volantazo. No vemos la necesidad de un cambio rotundo", anticiparon.

En el PJ porteño señalaron que "el análisis del resultado tiene que ver con la expectativa que se genera en la previa. Y la expectativa era demasiado alta. No estuvimos de acuerdo con la forma en que Leandro tomó el resultado. Pero al día siguiente tratamos de acomodarlo con declaraciones de (Eduardo) Valdés", señalaron. Y anticiparon que el equipo que se puso al hombro la campaña de "Es Ahora Buenos Aires" seguirá trabajando con miras a octubre, y cuentan con Santoro para que colabore con su propia impronta y capital político.

No obstante, adelantaron que sí habrá cambios en función de las características del comicio, donde la discusión estará centrada en los debates nacionales y "no en la línea F o cuestiones propias de la Ciudad".

"La discusión va a ser más nacional porque se va a discutir qué representantes se van a sentar en el Congreso para plantarse a favor o en contra de las políticas de Javier Milei", agregaron desde La Cámpora en declaraciones a la prensa.

Identidad partidaria: verde o celeste

Una de las definiciones que habrá que tomar desde el punto de vista de la comunicación política tiene que ver con qué identidad gráfica se competirá en octubre. El dilema es seguir apostando a la estética "new age" vecinalista y socialdemócrata que le imprimió Olmos a la campaña de "Es Ahora Buenos Aires", con la candidatura de Santoro como fachada y el verde manzana en la boleta, o bien recuperar la marca de UP con el característico celeste o azul peronista, y una narrativa más "kirchnerizada". "Falta mucho para eso. No se definió", se limitaron a señalar las fuentes consultadas del PJ porteño.

Las candidaturas

Lo que sí parece bastante nítido es que la primera candidatura a senador nacional recaerá en Mariano Recalde, a quien se le vence el mandato en la Cámara alta en diciembre.

Ese definición fue parte del acuerdo de partes que tuvo lugar meses atrás cuando se resolvió que Santoro fuera cabeza de lista para la Legislatura porteña.

La gran incógnita pasa por quiénes serán los cuatro primeros candidatos a diputados nacionales, que son los que tienen verdaderas chances de ingresar en la próxima renovación parlamentaria.

La ex legisladora juvenil Ofelia Fernández, que responde al Frente Patria Grande de Juan Grabois, tiene altas probabilidades de ser parte de ese lote.

Otro sector impulsa la candidatura del ex ministro de Turismo, Matías Lammens, quien en 2019, como candidato a jefe de Gobierno, obtuvo prácticamente 32 puntos, un récord para el panperonismo porteño.

Gisela-Marziotta.jpg La periodista y diputada Gisela Marziotta impulsó la Ley de equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de la diversidad sexual en los medios.

Víctor Santa María impulsa a Gisela Marziotta

Víctor Santa María, quien se reparte el poder del PJ porteño con Recalde y Olmos, propone a Gisela Marziotta, a quien se le vence la banca en diciembre. Para avalar la postulación, destacan su experiencia parlamentaria, su discurso eficaz -afianzado por ser periodista con amplia experiencia en medios- y un alto nivel de conocimiento. Además, cuenta con el apoyo del Grupo Octubre y dentro del peronismo de CABA señalan que podría ser candidata a senadora nacional en CABA.

En una situación similar se encuentra el banquero cooperativista Carlos Heller, por quien muchos piden su continuidad a raíz de su aporte especializado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde oficia como vocero del bloque kirchnerista en temas económicos junto a Julia Strada e Itai Hagman.

Al margen de las candidaturas, el otro desafío a resolver será sentar en una mesa de diálogo a Guillermo Moreno y Juan Manuel Abal Medina para evitar que esos espacios vuelvan a competir por afuera del PJ y dividan el voto, como ya hicieron en mayo.