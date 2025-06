Hospital Garrahan: los gremios rechazan el aumento salarial del gobierno

Los gremios nucleados en ATE insistieron en los reclamos y convocaron a una asamblea general el próximo martes, a las 13, para "definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones". Y agregaron: "Es evidente que se trata de un retroceso por parte del gobierno. Hace muy poco, pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones".

En medio del conflicto, el Gobierno anunció horas atrás un incremento que llevará el sueldo de los médicos residentes del Hospital Garrahan a $1.300.000 desde el 1º de julio próximo. Hasta este mes, cobraban un salario de $797.000 en mano. La mejora es para los residentes que no están sindicalizados y, por lo tanto, no se encuentran alcanzados por la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, la médica residente Azul Santana sostuvo que ese grupo de médicos no recibió "ninguna oferta ni ninguna propuesta oficial como para responder”. "A nosotros no nos llegó ningún comunicado oficial. Imagino que de lo que se habla es de una publicación de X, que está en la red del hospital, el cual no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación”, remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.

garrahanconflicto2.jpg El comunicado de la administración del Hospital Garrahan que anunció el aumento salarial a los residentes.

Santana es residente de pediatría y, actualmente, cursa el primer año. Su salario es de $797.000 mensuales, que podría elevarse a $830.000 en segundo año por el aumento por mérito, pero que incluso en cuarto año, el último de la residencia, tampoco llegan al millón.

“Trabajo entre 60 y 70 horas semanales, algunas me toca hacer las dos guardias: la de semana o la del fin de semana. Hacemos una carga horaria de 8 de la mañana a 16, y además hacemos una guardia entre el lunes y el viernes, y dos semanas hacemos una guardia de fin de semana. Hacemos seis guardias al mes”, detalló.

Consultada por el monto que anunció el Hospital Garrahan a través de un comunicado, en el que informó -por orden directa de Casa Rosada- que los sueldos se ubicarían en torno al $1.300.000, la residente evitó hablar del tema, al argumentar que no hubo comunicación directa ni del centro pediátrico ni de la cartera que lidera Mario Lugones. “La publicación es por parte del hospital que no es nuestro empleador. Cuando me llame por teléfono el Ministro, lo charlaría con mis 254 compañeros de la residencia", respondió.

Los trabajadores del Garrahan demandan un aumento salarial del 100%. Los trabajadores del Hospital Garrahan mantienen sus reclamos.

Asimismo, aclaró: “Estoy viviendo con $797.000 al mes, cualquier número me va a aliviar a mi carga diaria, pero $1.300.000 dividido en la carga horaria de 298 horas mensuales no llega a los $5.000 por hora por el trabajo que hacemos”.

“Para poder ejercer como médica, tuve que estudiar ocho años, tener un título, una matricula, rendir un examen de residencia y tener la fortaleza emocional, física y mental para estar frente a las situaciones que enfrenta el hospital Garrahan. No creo que mi hora de trabajo valga $4000”, sentenció.