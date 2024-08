Encuesta: Córdoba es el modelo económico que prefieren los argentinos

La provincia gobernada por Martín Llaryora reunió el 24,8% de las preferencias, por encima del 22,4% de la de Buenos Aires.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 14 de agosto en todo el país, y comprendió 1.186 casos, detalló el informe de Synopsis.

La provincia de Córdoba aporta alrededor del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nación, y algo más de 3,8 millones de habitantes, según el censo del 2022, lo que la coloca como el segundo distrito más poblado, solo superado por Buenos Aires.

Exportaciones por provincia

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los US$ 66.789 millones exportados durante el 2023, año signado por la sequía, Córdoba exportó poco más de US$ 8.300 millones, frente a los US$ 26.300 millones que vendió al exterior la provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar de las preferencias se encontró Mendoza, con el 11 %, mientras que la Ciudad de Buenos Aires quedó en cuarto lugar con el 5,4%.

Estos cuatro distritos reunieron el 63,6% de las preferencias de los encuestados en cuanto a modelo económico a seguir.

En el otro extremo, sin preferencia alguna se anotaron Tucumán, Chaco y Catamarca. Con el 0,1% se ubicaron Santiago del Estero y San Juan, el 0,2% para Entre Ríos, y 0,3% para Santa Cruz, entre otras.