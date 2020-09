Esperan ciertos gestos de distensión en esta pelea

La disputa por la sesión de Diputados incluso decantó anoche una sorpresiva reunión en la Residencia de Olivos entre el presidente Alberto Fernández y los diputados Sergio Massa- que ayer sufrió amenazas de muerte y recibió mensajes solidarios tanto de partidarios como de opositores- y Máximo Kirchner. Se busca destrabar el conflicto por el vencimiento del protocolo de sesiones virtuales en la cámara baja, que disparó las peleas del último martes y amenaza con nuevas controversias en las semanas venideras.

Es que el bloque de Juntos por el Cambio quería debatir de forma presencial, pero Massa aseguró que por protocolo sanitario eso no podía ocurrir. Finalmente, los diputados de JpC se retiraron y no participaron del debate porque, argumentaron, no había consenso y adelantaron que judicializarían la sesión al considerarla ilegal. Ahora se buscan nuevos canales de diálogo. Pero, en el medio, la vicepresidenta Cristina Kichner utilizó su cuenta de Twitter para disparar contra Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo a quienes acusó de mantener sesiones virtuales en sus distritos. Al ex gobernador mendocino le endilgó tener un doble estándar. Pero el ahora diputado y presidente de la UCR salió rápido a responderle a través de la misma red social. Tras un saludo cordial,y le dijo que está "desinformada" sobre cuándo será tratada la reforma constitucional de Mendoza, que será de manera presencial en 2021 y con acuerdo de los jueces.

Con todo, la polémica llevó al presidente Fernández a referirse al tema durante su discurso en ocasión del Día de la Industria. Y, tras cuestionar la actitud de los legisladores ex Cambiemos, dijo que no se había sancionado una ley de ayuda al Turismo. En realidad, la sesión virtual de la Cámara baja dio media sanción a ese proyecto y al que regula la pesca en los mares aledaños a las Islas Malvinas. Hasta la diputada cambiemita Graciela Ocaña indicó que "la sesión no fue válida y el Presidente lo confirma", tal como se especulaba durante la primera tarde. Pero en Casa Rosada atribuyeron todo a una "confusión" del jefe de Estado en medio de una "metáfora" cuando cuestionaba la actitud del bloque de JpC.

Los enfrentamientos verbales con la oposición habían comenzado la semana pasada por el manejo de la pandemia y las aperturas que promueve la Ciudad, gobernada por Larreta. El alcalde porteño, que ayer celebró el Día de la Industria con la visita a una fábrica de calzados en Villa Soldati, hace equilibrio y prefiere no contestar tampoco las acusaciones sobre la "opulencia porteña". De hecho, el lunes dijo presente en el Museo del Bicentenario cuando el presidente presentó los resultados de la renegociación de la deuda privada extranjera.

Esos gestos de distensión podrían repetirse mañana cuando el jefe de Estado presente el plan de seguridad que reclamaron los intendentes del Conurbano. "Va a ser con los 24 intendentes del GBA en Olivos pero estamos definiendo el esquema", señaló ayer una fuente oficial consultada por este medio. Es que hasta el miércoles se especulaba que sólo serían de la partida los alcaldes peronistas, como Juan Zabaleta (Hurlingham), quienes pidieron por ese refuerzo en una reunión celebrada hace 15 días en la quinta presidencial.

Ayer un intendente de JpC consultado por este diario dijo que "aún no llegó la invitación pero sabemos del acto, Vamos a participar todos, pero quizás en cuatro escenarios, divididos de a seis intendentes". Hoy se definiría la logística del evento, según se pudo saber.