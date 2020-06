Espionaje ilegal: citan a declarar al ex marido de Analía Maiorana

Mañana, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación, continuará con la investigación especial sobre el presunto espionaje ilegal que se habría realizado durante la presidencia de Mauricio Macri, pero tendrá un interés adicional por un caso que vincula farándula con política.

La Comisión, presidida por el diputado radical Leopoldo Moreau, citó a Martín Terra, ex marido de la modelo, conductora y empresaria Analía Maiorana, esposa del vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli.

Según fuentes parlamentarias, Terra será interrogado sobre su papel en el seguimiento de las actividades de Santilli y Maiorana. Particularmente si habría aportado información detallada del patrimonio de la pareja de su ex mujer. Ante la consulta sobre si esa participación surge de algún documento o parte de inteligencia secuestrado por la Justicia, las fuentes se negaron a responder aduciendo que se trataba de "contenido clasificado como secreto".

También se les consultó sobre la amistad entre Martín Terra y Gustavo Arribas, ex director de la AFI en la administración de Mauricio Macri. La respuesta fue: "Es no es ningún secreto, todo el mundo sabía de esa amistad y no es una cuestión vinculada directamente con la investigación" del espionaje ilegal.