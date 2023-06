Esteban Bullrich confesó qué es lo que más extraña mientras lucha contra la ELA

El ex senador nacional contó cómo es vivir con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Esta enfermedad me enseñó mucho", declaró Esteban Bullrich.

El ex senador nacional, Esteban Bullrich, contó cómo es su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que lo aqueja y lo obligó a dejar de lado la política. “Esta enfermedad me enseñó mucho, la lección mas importante es que aprendí a pedir ayuda. Antes tenía la soberbia de creer que podía hacer todo solo y ahora no puedo hacer casi nada solo”, le confesó el ex senador al periodista Luis Novaresio en su ciclo Entrevistas de LN+.