"Me reuní con Boris Johnson, que me había pedido. Él valoró la posición de Argentina frente al conflicto de Ucrania y Rusia, escuchó con atención las particularidades de la posición argentina y le planteé francamente, 'Quiero ser honesto con usted, es muy difícil que podamos hablar de algo si antes no hablamos de Malvinas'", resaltó el jefe de Estado.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1541484278302662656 El presidente @alferdez tuvo un encuentro bilateral con el primer ministro de Reino Unido, @BorisJohnson, a quien transmitió el compromiso de reanudar las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, en el marco de la Cumbre del #G7.https://t.co/wwyfNmzjHm pic.twitter.com/u8eLdya6Vi — Casa Rosada (@CasaRosada) June 27, 2022

En diálogo con la prensa argentina que viajó a Múnich tras cerrar su participación en la Cumbre del G7, Fernández hizo un relato sobre su conversación con el primer ministro británico: "Sólo le pido que cumplan con las resoluciones de Naciones Unidas", le dijo.

"Él me dio su posición que es la que ya todos conocemos del Reino Unido y le dije que esperaba que pronto reflexionen y ver de qué manera retomamos las negociaciones", enfatizó el mandatario argentino.

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Tea Lounge del complejo Schloss Elmau, donde se desarrolla la Cumbre del G7, el jefe de Estado subrayó además la apuesta inclaudicable de Argentina por la paz, el fin del colonialismo y la vigencia del derecho internacional.

En esa línea, el mandatario argentino transmitió a Johnson la importancia del restablecimiento de los vuelos regulares a cargo de la línea de bandera entre las islas y el territorio continental argentino, ya que resulta fundamental para consolidar la confianza en la relación bilateral entre ambos países.

Los líderes conversaron también sobre la situación en Ucrania, y la importancia de fortalecer mecanismos globales para paliar los efectos de la guerra.