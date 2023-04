"Más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política", indicó, y al ser consultado respecto a su designación, producto de la voluntad de la exmandataria respondió: "Sí, mi designación también lo fue, fue el resultado de una enorme crisis que nos tuvo a todos divididos. Lo que quiero es que la gente elija. ¿Desde cuándo al peronismo le trajo un dolor de cabeza que la gente opine?".

Por otro lado, el jefe de Estado argumentó, en declaraciones a Nacional Rock, su decisión de no competir por su reelección al sostener que no quiso sumar "un elemento más de disputa" al Frente de Todos, y precisó: "Nunca he sido un obstáculo de un proyecto colectivo".

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1650505447432937472 "Mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar. Nunca seré un obstáculo a un proyecto colectivo. En la coalición tenemos diferencias y hay que resolverlas discutiendo y con el voto de la gente". El presidente @alferdez en la entrevista con @mexur por @NacionalRock937. pic.twitter.com/64F5WWlhx5 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 24, 2023

A su parte, el mandatario admitió egos al interior de la coalición, y pidió resolver las diferencias en el oficialismo de forma "amigable" y mediante el voto de la sociedad.

Asimismo, el presidente destacó que existen "102 negociaciones paritarias abiertas en este momento" que constituyen "un sistema de corrección" por la inflación, y llamó a "trabajar" por los sectores informales que no cuentan con esos mecanismos y a "reglamentar" la economía popular.

El mandatario agregó que el Gobierno de Cambiemos "dejó 55 puntos de inflación y 36 de pobreza", por lo que, aunque la inflación hoy "es casi 100 y hay cerca de 40 puntos de pobreza", esos índices se explican si se tiene en cuenta "lo que dejó" el expresidente Mauricio Macri, además de "la pandemia, la guerra y la sequía".

Fernández también manifestó que Argentina "tiene un futuro extraordinario" y que "sólo tiene que pasar este cuello de botella" de la falta de dólares.

El presidente reseñó que "en el primer trimestre la actividad industrial fue la más alta de los últimos 5 años" y destacó que el país "produce a un ritmo impresionante", por lo que valoró que cuando se pueda "exportar el gas" del yacimiento de Vaca Muerta "van a entrar dólares" a las arcas nacionales.

"Hoy en día el Gobierno está en busca de idear una nueva solución para sacar adelante el problema de la sequía, que ocasionó una pérdida de casi 20 mil millones de dólares" en el país, continuó el Presidente. Y lamentó que el país atraviesa un "momento muy difícil porque la sequía nos deparó algo inesperado".

En otro orden, el Jefe de Estado advirtió que "gran parte de la Justicia funciona como una corporación y un lugar de poder que se abroquelan para defenderse a sí mismos" y lamentó que "una parte del sistema político argentino que responde a ese poder".

Por último el mandatario afirmó que "dejó todo de él" en la gestión de la pandemia de coronavirus y "no se llevó nada", al tiempo que planteó que actuó con "absoluta honestidad y transparencia" y consideró que "los esfuerzos sirvieron".