Fernández: "No importa quién presidirá en diciembre, sí que sea de los nuestros"

"Esta decisión se conjugó en el gobierno nacional y provinciales. Los resultados fueron buenos, por más que se empeñen en taparlos", dijo Fernández al inaugurar el nuevo Colector Cloacal Morón Sur y las nuevas redes secundarias, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; el intendente local Lucas Ghi y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

"No todos somos los mismos. Algunos llegaron, blanquearon sus bienes, se enriquecieron y se fueron a dar cátedras de ética a la FIFA", dijo el Presidente en su discurso. "Necesitamos no cambiar el rumbo" en las próximas elecciones presidenciales, recalcó.

"Confiamos en las políticas que estamos haciendo y en el rumbo que hemos tomado", y recordó que en el gobierno anterior "se destruyeron 200 mil puestos de trabajo, mientras nosotros llevamos registrados más de 500 mil empleos".

Por otra parte, Fernández dijo que "no importa quién va presidir el país" en diciembre tras las elecciones, sino que "sea uno de los nuestros", en referencia a los integrantes de la coalición gobernante Frente de Todos (FdT).

"Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada".

De acuerdo a lo que informaron desde el Municipio de Morón, la inauguración se trata de "la finalización de obras que permiten la cobertura de saneamiento de cloacas en el 100% del territorio del distrito. Este hito, que forma parte de una de las demandas históricas del partido, se da tras la habilitación de la nueva red secundaria cloacal en los barrios San Juan y Marina. Con estas obras, que finalizaron durante enero de este año, la totalidad de la población moronense cuenta con la posibilidad de acceder a la cobertura de red cloacal".