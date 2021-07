"En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer”, se consigna en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.

La Comisión también cuestionó “la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger”, y valoró de modo positivo “el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente”.

En su dictamen, la CIDH observa que “el Estado (argentino) ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde”.

Y observa que los denunciantes no brindaron “soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo”. En ese sentido, la resolución sostiene que “no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”.

Por su parte, el procurador de Formosa, Sergio López, afirmó que la denuncia sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica fue un "montaje mediático" y calificó de "inédita" la decisión de la CIDH que resolvió levantar las medidas cautelares de forma unánime.

"Esta causa fue un montaje mediático, era una mentira, subestimaron al pueblo de Formosa", sostuvo este jueves el procurador en diálogo con Radio 10.

"Es inédito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidiera levantar de manera unánime las medidas cautelares", agregó.